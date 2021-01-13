Milan, İrfan Can için Başakşehir'e teklif yaptı

Galatasaray'ın gündeminde yer alan, transferin gözdesi olan İrfan Can Kahveci'ye İtalya'dan sürpriz transfer teklifi geldi. Milan'ın İrfan Can'a ilgisi resmiyet kazandı. İşte Milan, İrfan Can Kahveci transferinde son durum...

13 Ocak 2021 Çarşamba - 16:56
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Medipol Başakşehir'de İrfan Can Kahveci'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.
 
İtalyan devi Milan, İrfan Can Kahveci için Başakşehir kulübüne resmi transfer teklifi yaptı. İki kulüp anlaşmak üzere...
 
1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.
 

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Etiketler: Milan İrfan Can Kahveci galatasaray
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