Milan, İrfan Can için Başakşehir'e teklif yaptı

13 Ocak 2021 Çarşamba - 16:56
Medipol Başakşehir
'de İrfan Can Kahveci'nin transferinde son dakika gelişmesi yaşandı.
İtalyan devi Milan
, İrfan Can Kahveci için Başakşehir kulübüne resmi transfer teklifi yaptı. İki kulüp anlaşmak üzere...
1995 doğumlu yıldız, futbol hayatına Gençlerbirliği'nin atyapısında başladı. 1 sezon Hacettepe
'de forma giyen İrfanCan Kahveci 2014 yılında Gençlerbirliği'nin A Takımı'na geçti. 2017 yılında da Başakşehir'e transfer olan İrfan Can Kahveci'nin kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.