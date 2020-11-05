Milan - Lille maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, Hakan Çalhanoğlu ve Zlatan Ibrahimovic ile formda bir sezon başlangıcı yapan Milan'a konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, sezon boyunca Avrupa Ligi heyecanı Misli.com'da!

05 Kasım 2020 Perşembe - 10:54
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Bu sezon oynadığı 11 resmi maçın hiçbirini kaybetmeyen, 10'unu kazanan Milan'da Gigi Donnarumma koronavirüs karantinasını tamamlarken; Ante Rebic de sakatlıktan geri döndü. TD Stefano Pioli yoğun fikstür nedeniyle Avrupa Ligi'nde rotasyonu tercih ediyor. Sparta Prag karşısında milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu süre almamıştı ancak ligdeki Udinese deplasmanında son dakikaya kadar oyundaydı. İsveçli golcü Zlatan Ibrahimovic'in de altını koyu koyu çizelim. Koronavirüs süreci atlattı, fırtına gibi bir sezon geçiriyor. Son 5 maçta 7 golün altına imza (5 gol - 2 asist) bıraktı.
 
Lille cephesi de ayrı bir yenilmez armada! Onların da bu sezon sahne aldığı 11 maçta yenilgileri yok, 6 defa sahadan 3 puanla ayrıldılar. Son 3 maçları gollü beraberlikle sona erdi. Milli oyuncularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve gerektiğinde de Yusuf Yazıcı harika işlere imza atıyorlar. Fransız basını grup liderliği için kritik önem taşıyan bu maçta TD Christophe Galtier'in hücumun en ilerisinde Burak'a, arkasında ise Yusuf'a forma verebileceğini yazdı. Gözünde problem olan kaptan Jose Fonte deplasman kafilesinde yer alırken sakatlığı bulunan Luis Araujo kadroya dahil edilmedi.
 
ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Milan'ın son 7 resmi maçının tamamı "2.5 ÜST" biterken, bu 7 maçın 5'inde "karşılıklı gol" izledik. 
- Lille'in son 4 maçı "karşılıklı gol" ile bitti. Bu 4 maçın 3'ü "beraberlik" ile sonuçlandı.
 
MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?
Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Avrupa Ligi karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Milan Kazanır" oldu! %33'lük kesim İtalyan devinin bizim çocuklar karşısında 3 puana ulaşan takım olmasını bekliyor... %12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.
 

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Etiketler: Milan Lille misli
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