Milan, Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı

Milan, Sevilla'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı. Danimarkalı savunmacı için Milan'ın kasasından 3.5 milyon Euro çıkacak.

15 Temmuz 2020 Çarşamba - 7:51
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüs sonrası en kötüsü Galatasaray! Yanlışta ısrar Fenerbahçe'yi bitirdi Fenerbahçe, Gürkan Başkan ve Cenk Alptekin’i riske atmadı! Ahmet Nur Çebi'den Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Oğuzhan Özyakup açıklaması! Leicester City'de Çağlar Söyüncü sezonu kapattı

Milan, Danimarkalı savunmacı Simon Kjaer konusunda kararını verdi. Bonservisi Sevilla'da bulunan 31 yaşındaki stoper için Milano ekibi, satın alma opsiyonunu kullanmak için harekete geçti. İki takımın da Kjaer konusunda anlaşmaya vardığı ve resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılacağı öğrenildi. Milan, Kjaer'i kadrosuna katmak için kasasından 3.5 milyon Euro'yu çıkaracak.
 
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Kjaer, kiralık olarak mücadele ettiği Milan'da bu sezon 9 maçta görev aldı.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de yapılanmadan Erol Bulut'un haberi var mı?" Şansal Büyüka: "Fenerbahçe'de yapılanmadan Erol Bulut'un haberi var mı?"
<div> Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!</div> <div>  </div>
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül patlaması!
 
 Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...'Acun Ilıcalı bombayı patlattı! 'Maceramız başlıyor...' <div> Ünal Karaman'ın istifası sonrası Başkan Hasan Kartal'dan açıklama!</div> <div>  </div>
Ünal Karaman'ın istifası sonrası Başkan Hasan Kartal'dan açıklama!
 
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.