Milan, Tottenham, Liverpool hiçbiri değil! İşte ilk resmi teklif

İngiliz kulübü Crystal Palace Ozan Kabak için görüşmelere başladı.

03 Ocak 2021 Pazar - 15:10
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Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke 04'te forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak'ın talipleri her geçen gün artıyor. Daily Mail'de yer alan habere göre Milan, Leipzig ve Manchester United'ın takibinde olan yıldız futbolcu için Crystal Palace resmen devreye girdi.
 
Palace, sözleşmesi bu yıl sonunda bitecek Sakho'nun boşluğunu doldurmak için Ozan Kabak'ı takip listesine aldı. Palace'ta 33 yaşında olan Scott Dann ve 35 yaşında Gary Cahill'in dışında ciddi bir alternatifin olmayışı Ozan Kabak iddialarını güçlendirdi.
 

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Etiketler: crystal palace ozan kabak
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