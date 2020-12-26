Milan ve Liverpool Ozan Kabak için yarışta!

Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ozan Kabak için Liverpool ve Milan'ın kıyasıya rekabeti sürüyor.

26 Aralık 2020 Cumartesi - 16:40
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Schalke'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Milli futbolcumuz Ozan Kabak'a Liverpool ve Milan'ın yoğun ilgisi sürüyor.
 
Maddi sorunlar yaşayan ve Bundesliga'da zor günler geçiren Schalke'nin Ozan Kabak'ın satışına hazır olduğu belirtilirken konuşulan bonservis bedelinin detayları da netleşti. Daha önce Ozan'ın bonservis bedelinin 40 milyon euro civarı olarak belirleyen Schalke'nin devre arasında ödenecek 25 milyon euroya ikna olabileceği ifade ediliyor.
 
Ozan Kabak bu sezon Bundesliga'da 8 maçta 705 dakika süre alarak takımının skor yüküne katkı sağlayamamıştı.
 
 
 

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Etiketler: Ozan Kabak Schalke Milan Liverpool
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