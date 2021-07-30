Milli boksörümüz Busenaz Sürmeneli olimpiyat madalyasını garantiledi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda boks branşında kadınlar 69 kiloda Busenaz Sürmeneli, yarı finale yükseldi ve olimpiyat madalyasını garantiledi.

TOKYO (AA) 30 Temmuz 2021 Cuma - 7:25
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Kokugikan Arena'da çeyrek finalde Busenaz, Ukraynalı sporcu Anna  Lysenko'yla mücadele etti.
 
 
Son dünya şampiyonu Busenaz, rakibi karşısında ilk rauntta 5 hakemden  de tam puan aldı. İkinci rauntta da agresif bir oyun sergileyen milli boksör,  yine bütün hakemlerde tam puan almayı başardı. Son rauntta da üstünlüğünü  sürdüren Busenaz Sürmeneli, yarı finale adını yazdırdı.
 
 
Busenaz, aynı zamanda tarihe geçti. 23 yaşındaki milli boksör, kadın  boksunda olimpiyat madalyasını garantileyen ilk Türk sporcu olarak tarihteki yeri  aldı. Busenaz'ın yarı final mücadelesi 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.
 
 
Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip  etti. Kasapoğlu müsabakayı heyecanlı bir şekilde takip ederken, sık sık milli  sporcuyu motive etmek için tezahüratta bulundu.
 
 

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Etiketler: Busenaz Sürmeneli boks 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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