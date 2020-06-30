Milli futbolcu Okay Yokuşlu 40 milyon euro

A Milli Futbol Takımımız'ın önemli isimlerinden Okay Yokuşlu için flaş iddia ortaya atıldı. La Liga'nın güçlü kulüplerinden Sevilla , Celta Vigo forması giyen Türk orta saha için çalışmalar yürütüyor. İspanya 'da çıkan haberlerde, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu için Celta Vigo'nun 40 milyon euroluk bir bedel belirlediği kaydedildi. 2023'e kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Okay için pandemi süreci nedeniyle ertelenen sezonun sonunda girişimler olabileceği ifade edildi.

20 maçta 2 gol pası verdi

Bu sezon 20 maçta 2 asist yapan Okay Yokuşlu için eylül ayının ilk haftalarına kadar zaman olduğu vurgulandı. (Skorer)