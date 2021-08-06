Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:33
Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz
, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.
İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.