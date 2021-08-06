Milli güreşçi Süleyman Karadeniz yarı finalde

Olimpiyat Oyunları'nda erkekler serbest stil 97 kiloda güreşçimiz Süleyman Karadeniz, Kazak Yergali Alisher'i 8-7 yendi ve yarı finale yükseldi.

06 Ağustos 2021 Cuma - 9:33
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Makuhari Messe'de erkekler serbest stil 97 kiloda Süleyman Karadeniz, Kazak Alisher Yergali ile çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya geldi.
 
Karşılıklı puanlarla başlayan maçta Süleyman Karadeniz 5-2 öne geçti. Milli güreşçi, müsabakanın ilk yarısını 5-3 önde tamamladı.
 
İkinci devrenin başında rakibin bir puanına engel olamayan Süleyman Karadeniz üstünlüğünü korumasını bildi ve karşılaşmayı 8-7 kazanarak adını yarı finale yazdırdı.
 
Yarı final karşılaşması TSİ 12.45'te yapılacak.
 

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Etiketler: Süleyman Karadeniz tokya Olimpiyat Oyunları
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