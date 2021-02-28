Milli güreşçilerden Ukrayna'da 3 madalya!

Serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş gümüş, grekoromende ise Kerem Kamal gümüş madalyanın sahibi oldu.

28 Şubat 2021 Pazar - 13:34
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Ukrayna'da devam eden 24. Outstanding Uluslararası Güreş  Turnuvası'nda serbest stilde Süleyman Karadeniz altın, Soner Demirtaş gümüş,  grekoromende ise Kerem Kamal gümüş madalya kazandı. 
 
Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Avrupa  şampiyonu milli güreşçi Süleyman Karadeniz, 97 kilo finalinde ev sahibi  Ukrayna'dan olimpiyat ikincisi Valerii Andriitsev ile karşılaştı.
 
Süleyman, 1-1 sona eren müsabakada rakibine son puan avantajıyla  üstünlük kurarak altın madalya elde etti.
 
Serbest stil 74 kiloda Soner Demirtaş, finalde karşılaştığı İranlı  Mohamed Firouzpurbaden'e çekişmeli geçen mücadele sonunda 2-1 mağlup olarak gümüş  madalyada kaldı.
 
Grekoromende bir üst sıklette mücadele eden Kerem Kamal, 63 kilo  finalinde Avrupa şampiyonu Gürcü Leri Abuladze'ye 4-3 yenilerek ikinci oldu.

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Etiketler: Süleyman Karadeniz Soner Demirtaş Kerem Kamal
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