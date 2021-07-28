Milli judocu Mihael Zgank madalya kaçırmanın üzüntüsünü yaşıyor

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda judo erkekler 90 kilo mücadelesinde bronz madalya mücadelesinde Özbek rakibine yenilerek madalyayı kaçıran milli judocu Mihael Zgank, çok üzgün olduğunu söyledi.

AA 28 Temmuz 2021 Çarşamba - 14:28
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Nippon Budokan'daki bronz madalya mücadelesi sonrası AA muhabirine  açıklamada bulunan milli sporcu, "İyi mücadele ettim ama madalya alamadım." dedi.
 
Karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşayan Mihael Zgank, "Sabah  kalktığımda olimpiyat şampiyonu olacağımı hissettim. Bu beklentiyle maçlarımı  yaptım. Böyle bir gün kariyerimde yoktu, gücüm yerindeydi, hiç yorulmadım. Ama  yarı final maçını kaybettikten sonra benim için çok zor oldu." ifadelerini  kullandı.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Mihael Zgank'ın  bronz madalya mücadelesini de tribünden izledi.
 

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Etiketler: judo 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Mihael Zgank
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