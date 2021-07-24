Milli judocu Mihraç Akkuş, son 16 turunda Kazak Smetov'a yenilerek elendi

Milli judocu Mihraç Akkuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na son 16 turunda veda etti.

AA 24 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:22
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Nippon Budokan'daki erkekler 60 kilo son 16 tur mücadelesinde Kazak  Yeldos Smetov ile karşı karşıya gelen Mihraç Akkuş, rakibi karşısında atak bir  oyun sergilemeye çalıştı. Ataklarına iyi karşılık veren dünya şampiyonu Smetov'a  ippon ile mağlup olan Mihraç, oyunlardan elendi.
 
Karşılaşmanın ardından Anadolu Ajansı muhabirine açıklamada bulunan  Mihraç Akkuş, atak mücadele ederek kazanmaya çalıştığını belirterek, "Rakip boşa  kaçınca ben onun altına düştüm ve sayıyı verdim. Talihsizlik yaşadım. Kendi  kurduğum tuzağa düştüm." dedi.
 
Tokyo'ya madalya hedefiyle geldiğini vurgulayan Mihraç, "Buraya sadece  olimpiyat heyecanı yaşamak için gelmedim. Kendime güveniyordum. Madalyayı çok  istiyordum. Bu sonuç bizi pek mutlu etmedi. Finale kadar çok rahat çıkabilirdik,  kısmet değilmiş." ifadelerini kullandı.
 
Mihraç, Gülkader Şentürk'ün ardından oyunlardan elenen ikinci Türk  sporcu oldu.
 
 

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Etiketler: Milli judo Milli judocu Mihraç Akkuş 020 Tokyo Olimpiyat Oyunları
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