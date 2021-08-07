Milli karateci Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karatede erkekler kumite 75 kiloda Uğur Aktaş, bronz madalya kazandı.

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 15:09
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Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 32. Yaz Olimpiyat  Oyunları'nda karate müsabakaları Nippon Budokan'da yapıldı. Kumite  75 kiloda tatamiye çıkan Uğur Aktaş, yarı final maçında İranlı  Sajad Ganjzadeh ile karşılaştı. Müsabakaya iyi başlayan 25 yaşındaki milli  sporcu, ilk saniyelerden yukodan aldığı puanla 1-0 öne geçti. Daha sonra İranlı  sporcuya 2 puan veren Uğur, son anlarda 2-2'lik eşitliği yakaladı ancak rakibine  shensu avantajıyla mağlup olarak final şansını kaçırdı.  Uğur, olimpiyatı bronz madalya alarak tamamladı.  Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da  izledi.

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