Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 2021 sezonu 8. ayağında Fransa'da ilk yarışta birinci oldu.

AA 04 Eylül 2021 Cumartesi - 16:00
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Şampiyonanın 8. ayak mücadelesi, Fransa'nın 4.4 kilometre uzunluğa  sahip Magny Cours Pisti'nde gerçekleştiriliyor.
 
Dünya Superbike Şampiyonası'nda pilotlar klasmanında ilk sırada yer  alan milli sporcu Toprak Razgatlıoğlu, Pata Yamaha with Brixx takımıyla,  Fransa'da ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti. Yarışı Jonathan Rea  ikinci, Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.
 
Milli motosikletçi bu birincilikle kariyerinin 12. birinciliğini bu  sezon ise 7. birinciliğini kazandı.
 
Toprak Razgatlıoğlu, pilotlar klasmanında Jonathan Rea'nin 5 puan  önüne geçerek 336 puanla liderliğini sürdürdü.
 
 
Milli motosikletçi yarış sonrası yaptığı açıklamada, "İstikrarlı tur  zamanlarına ihtiyacım olduğunu biliyordum. Rahat bir sürüş gerçekleştirmeye  çalıştım, ama özellikle amacım istikrarlı tur zamanları yapmaktı. Yarın kazanmak  için yine deneyeceğiz. Bu sezon boyunca bu pisti bekledim, mümkün olduğunca fark  yakalamaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.
 
Toprak, yarın TSİ 12.00'de Superpole yarışı ve TSİ 15.00'te ikinci  yarışta start alacak.
 

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Etiketler: Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu
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