Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu şampiyonluğa çok yakın! Portekiz'de birinci oldu...

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz'deki 11. ayağında ilk yarışı birinci sırada bitirdi.

ANKARA (AA) 02 Ekim 2021 Cumartesi - 17:05
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Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak  Razgatlıoğlu, 4.5 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Algarve Pisti'nde  mücadele etti.
 
Red Bull sporcusu Razgatlıoğlu, ilk yarışta damalı bayrağı birinci  sırada geçmeyi başardı ve üst üste üçüncü kez birincilik kazandı. Milli sporcu,  bu yıl 11. kez birincilik elde ederek bu sezon şampiyonada en fazla podyuma çıkan  isim oldu.
 
Yarışı, Ducati pilotu Scott Redding ikinci sırada, bir başka Ducati  pilotu Loris Baz ise üçüncü sırada tamamladı.
 
 
Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımıyla Portekiz ayağında  liderliğini korumayı başaran ve ikinci sıradaki Jonathan Rea ile puan farkını  45'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu 474 puanla sezonu şampiyon tamamlamaya çok  yaklaştı.
 
Genel klasmanda ikinci sıradaki Jonathan Rea 429 puanda, üçüncü  sıradaki Scott Redding'in ise 395 puanı bulunuyor.
 
Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası yaptığı açıklamada, "Bu pisti  seviyorum. Hızlıyım, son iki turu bekledim, en iyisini yaptım ve kazandım.  Takımıma teşekkür ediyorum. Yarın tekrar kazanmaya çalışacağım." ifadelerini  kullandı.
 
Şampiyonada yarın TSİ 13.00'te Superpole, TSİ 16.00'da da ikinci yarış  başlayacak.
 

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Etiketler: Toprak Razgatlıoğlu Toprak Razgatlıoğlu motosiklet
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