Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz oyunlarda 4. oldu

Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım müsabakalarında yarı finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Gabriela Schloesser ile Steve Wijler'den oluşan Hollanda ile karşılaştı.

İlk 2 seti 36-35'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 37-36 alarak skoru 4-2'ye getirdi. Son sette Mete ve Yasemin iyi atışlar yapmasına rağmen rakipleri hata yapmayınca set 37-37 beraberlikle sonuçlandı.

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz oyunları 4. tamamladı

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

Mete ve Yasemin Ecem, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan karışık takım müsabakalarında Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan Meksika ile bronz madalya maçına çıktı.

İlk sette düşük sayılar atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve maçta 2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi.

Üçüncü sette çok iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-36 alarak yeniden farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.

Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4. tamamladı.