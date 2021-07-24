Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz oyunlarda 4. oldu

Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında Meksika'ya 6-2 mağlup oldu.

AA 24 Temmuz 2021 Cumartesi - 9:16 | Son Güncelleme : 24 07 2021 - 11:07
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Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020  Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finale yükseldi. 
 
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım  müsabakalarında çeyrek finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Endonezya  takımı ile karşılaştı.
 
İlk seti 35-34 kaybeden milliler, diğer setleri 38-35, 36-35, 35-33  aldı ve müsabakayı 6-2 kazanarak yarı finalist oldu.
 
Milliler, yarı final maçında TSİ 09.50'de Fransa-Hollanda maçının  galibiyle karşılaşacak.
 
MİLLİ TAKIM BRONZ İÇİN MÜCADELE EDECEK
 
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020  Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde yarı finalde Hollanda'ya  yenildi. 
 
Milliler, TSİ 10.25'te Meksika ile bronz madalya maçında karşı karşıya  gelecek.
 
Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda düzenlenen karışık takım  müsabakalarında yarı finalde mücadele eden ay-yıldızlı okçular, Gabriela  Schloesser ile Steve Wijler'den oluşan Hollanda ile karşılaştı.
 
İlk 2 seti 36-35'lik skorlarla kaybeden ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti  37-36 alarak skoru 4-2'ye getirdi. Son sette Mete ve Yasemin iyi atışlar  yapmasına rağmen rakipleri hata yapmayınca set 37-37 beraberlikle sonuçlandı.
 
Bu sonuçla müsabakayı 5-3 kazanan Hollanda finalde Güney Kore'nin  rakibi oldu. Milliler ise bronz madalya maçında Meksika ile mücadele edecek.
 
 
Milli okçular Mete Gazoz ve  Yasemin Ecem Anagöz  oyunları 4. tamamladı
Milli okçular Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, 2020  Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda karışık takım kategorisinde bronz madalya maçında  Meksika'ya 6-2 mağlup oldu. 
 
Mete ve Yasemin Ecem, Yumenoshima Park Okçuluk Alanı'nda yapılan  karışık takım müsabakalarında Alejandra Valencia ve Luis Alvarez'den oluşan  Meksika ile bronz madalya maçına çıktı.
 
İlk sette düşük sayılar atan milliler, seti 36-34 kaybetti ve maçta  2-0 geri düştü. İkinci sette Alvarez'in 2 sayı almasıyla büyük bir avantaj  yakalayan Mete-Yasemin ikilisi, seti 36-27 alarak skora denge getirdi.
 
Üçüncü sette çok iyi atışlar yapan Meksika, seti 39-36 alarak yeniden  farkı 2 sayıya çıkardı. Dördüncü sete iyi başlayan millilerde Yasemin Ecem ikinci  atışında 5 puan alabildi. Meksika bundan sonraki 2 atışta hata yapmayınca  milliler seti 34-33, maçı da 6-2 kaybetti.
 
Mete Gazoz ve Yasemin Ecem Anagöz, karışık takımda Tokyo 2020'yi 4.  tamamladı.
 
 
 
 
 
 

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Etiketler: 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Milli okçu milli takım Mete Gazoz Yasemin Ecem Anagöz
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