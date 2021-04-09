Milli sporcu Hakan Reçber Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Büyükler Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular 1 altın 2 gümüş madalya kazandı.

09 Nisan 2021 Cuma - 19:05 | Son Güncelleme : 09 04 2021 - 19:50
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Bulgaristan’ın başkenti Sofya’da düzenlenen Avrupa Tekvando  Şampiyonası’nın ikinci gününde erkekler 63 kiloda Hakan Reçber, yarı finalde  Belçika’dan 1 numaralı seri başı Jaouad Achab’ı, kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra  İlgün, yarı finalde Letonya’dan Inese Tarvida’yı ve kadınlar 53 kiloda Zeliha  Ağrıs da yarı finalde Macaristan’dan Luca Patakfalvy’i yenerek finale yükseldi.
 
Milli sporcu Hakan Reçber erkekler 63 kilo finalinde İspanya’dan Joan  Jorquera’yı 18-12 yenerek altın madalya elde etti ve Avrupa şampiyonu oldu.
 
Hakan, 2018 yılında katıldığı ilk Avrupa şampiyonasında kürsünün  ikinci basamağında yer almıştı.
 
Hatice Kübra İlgün, kadınlar 57 kilo finalinde olimpiyat şampiyonu  İngiliz Jade Jones’a 20-5 yenilerek Avrupa ikinciliğini elde etti.
 
Zeliha Ağrıs, 53 kilo finalinde Rusya’dan Tatiana Minina’ya 24-17  mağlup olarak gümüş madalya kazandı.
 

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