Milli takım futbolcuları kahroldu! 'Büyük bir ızdırap yaşıyoruz'

İtalya ve Galler maçlarından puan çıkaramayan milli takımda moraller çok düşük. Futbolcular özeleştiri yaparak "Büyük bir ızdırap yaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.

18 Haziran 2021 Cuma - 8:34
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‘Büyük ızdırap yaşıyoruz’
 
İtalya’dan sonra Galler karşısında da büyük hayal kırıklığı yaratan ve gruptan çıkma umutlarını mucizelere bırakan A Milli Takım’da moraller dibe vururken, futbolcular bugüne kadarki emeklerinin boşa gitmesine yanıyor. UEFA 2020’ye aylar öncesinden hazırlanan ve bugüne kadar video analizinden, taktiksel antrenmanlara kadar birçok konuda dersini çok iyi çalışan Ay-Yıldızlı oyuncular bu yoğun mesainin karşılığını alamadıkları için kendilerini suçladılar. Türkiye’yi çok üzdüklerinin farkında olduklarını söyleyen futbolcuların, “Büyük bir ızdırap yaşıyoruz. Bu tablo bize yakışmadı” dedikleri öğrenildi.
 
‘Bize yakışır biçimde olmalı’
 
Galler maçı sonrası durum değerlendirmesi yapan oyuncuların, “Biz buralara gelmek için çok fazla ter akıttık. Şimdi herşeyin bir çırpıda koybolması bizi kahrediyor. Hem bize güvenenlere karşı mahcup olduk hem de hedeflerimize ulaşamadık” yorumunda bulundukları bildirildi. Öte yandan başta kaptan Burak Yılmaz olmak üzere takımın tecrübeli isimlerinin şartlar ne olursa olsun pes etmeyeceklerini de kendi aralarında konuştukları vurgulandı. Düşük ihtimal olsa bile matematiğin izin verdiği sürece gruptan çıkma şansını kovalayacaklarını belirten oyuncular, “Veda etsek bile bize yakışır biçimde olmalı” dediler.
 
Güneş moral verdi
 
Teknik Direktör Şenol Güneş’in Galler yenilgisi sonrası soyunma odasında kısa bir konuşma yaptığı ortaya çıktı. Güneş tüm sorumluluğun kendine ait olduğunu söylerken, oyuncularını teselli etmeye çalıştı. Tecrübeli hocanın bu futbolun kendilerine yakışmadığını, kendisinden kaynaklı bazı hataların telafisinin maç içerisinde olmaması nedeniyle yenildiklerini söylediği ve “Herkes başını dik tutsun. Sonuçta bu takımı buraya da siz getirdiniz” dediği öğrenildi. Maçın ardından kurmayları ile kısa süreli bir toplantı yapan Şenol Güneş’in İtalya ve Galler maçının tüm analizlerinin tüm detayların önemsiz de olsa en ufak ayrıntının bile raporlanmasını istediği bildirildi.

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Etiketler: milli takım türkiye milli takım şenol güneş burak yılmaz
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