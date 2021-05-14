Milli Takım kadrosu açıklandı Berat Özdemir'in paylaşımı...

Milli Takım kadrosuna alınmayan Berat Özdemir'in imalı paylaşımı dikkat çekti.

14 Mayıs 2021 Cuma - 13:30
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EURO 2020 kadrosunda Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür yer alırken Berat Özdemir’den aday kadronun açıklanması sonrası imalı bir paylaşım geldi.
 
Şenol Güneş’in açıkladığı aday kadronun orta saha bölgesinde Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu yer alırken Trabzonspor’un genç yeteneği Berat Özdemir’in kadroda yer almaması dikkat çekti.
 
Kadronun açıklanmasının hemen ardından Berat Özdemir sosyal medya hesabından kahkaha attığı bir anın fotoğrafını yayınlayarak yaptığı paylaşıma 'Gülüp geçiyorum' notunu paylaştı.

 
GÜNEŞ'TEN BERAT AÇIKLAMASI
 
Şenol Güneş'in EURO 2020 aday kadrosuna dahil etmediği Berat Özdemir için, 'Trabzonspor'da son 4 maçta forma giymiyor' dedi.

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Etiketler: berat özdemir milli takım
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