Milli Takıma Çağlar Söyüncü ve Orkun Kökçü şoku

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda ile karşılaşan A Milli Takım'da iki futbolcu cezalı duruma düştü.

Orkun Kökçü, Wijnaldum'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü ve Norveç maçında cezalı duruma düştü. Maçın ikinci yarısında oyuna giren Ozan Kabak gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü.

Kırmızı çıktı



Hollanda, 36. dakikada penaltı kazandı. Çağlar Söyüncü sarı kart gördü. Daha sonrasında 44' İkinci sarı kartı gören Çağlar Söyüncü, kırmızı kartla oyundan atıldı.