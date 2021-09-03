Milli Takıma Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü müjdesi

Milli stoperlerden Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak görev verilmeleri halinde Cebelitarık maçında forma giyebilecek.

03 Eylül 2021 Cuma - 13:37
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2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Karadağ ile karşılaşan Milli Takım'da Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak, Ozan Tufan ve Halil Dervişoğlu, forma giyememişti.
 
İngiltere, Covid-19 tablosunda kırmızı listede olan Türkiye'ye Premier Lig'de top koşturan futbolcuları göndermemişti.
 
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri'nde Cebelitarık'la karşılaşacak. Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak A Milli Takım kadrosuna İspanya'da dahil oldu, iki oyuncu Güneş'in görev vermesi durumunda Cebelitarık maçında forma giyebilecek.

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Etiketler: tff milli takım çağlar söyüncü ozan kabak
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