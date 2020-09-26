Milli takımda 2 pozitif vaka şoku!

20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, 2 oyuncunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasından dolayı Avrupa Şampiyonası'ndan çekildi.

26 Eylül 2020 Cumartesi - 17:29 | Son Güncelleme : 26 09 2020 - 17:37
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Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamada, 26 Eylül-4 Ekim  tarihlerinde Çekya'nın Brno kentinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası için bu  ülkede bulunan milli takıma, 24 Eylül Perşembe günü Kovid-19 testi uygulandığı  belirtildi.
 
Çekya'ya gitmeden önce iki kez yapılan testlerin sonucu negatif  olmasına rağmen, bu ülkedeki kontroller neticesinde 2 milli sporcunun Kovid-19  testinin pozitif sonuçlandığı ifade edildi.
 
20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı'nın, pozitif vakalardan dolayı  Çekya hükümeti ve Avrupa Voleybol Konfederasyonunun (CEV) almış olduğu karar  gereği şampiyonadan çekilmek zorunda kaldığı aktarıldı.
 
Milli takım kafilesinin gerekli tedavi ve izolasyon süreci için  Türkiye'ye döndüğü duyuruldu.
 
 
 
 

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Etiketler: 20 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı voleybol corona virüs
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