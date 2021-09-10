Milli Takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu tecrübeli teknik adam Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını duyurdu.

10 Eylül 2021 Cuma - 14:25 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 14:47
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TFF, Şenol Güneş ile yolların ayrıldığını açıkladı.
 
İŞTE AÇIKLAMA
 
"A Milli Takım Teknik Direktörümüz Şenol Güneş ile yapılan görüşmeler sonrasında karşılıklı olarak yolların ayrılmasına karar verilmiştir. 
 
Ülkemize önemli başarılar yaşatan değerli hocamız Sayın Şenol Güneş'e görev sürecindeki çalışmaları ve Türk futboluna yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında sağlık ve başarılar dileriz."
 
YENİ HOCA ARAYIŞLARINA BAŞLANDI
 
Milli Takım’ın Hollanda yenilgisi sonrası yeni teknik direktör arayışları şimdiden başladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun önünde birkaç seçenek var. O seçenekleri şimdi sıralayalım...
 
DENİZLİ-TERİM GİBİ DENEYİMLİ TEKNİK ADAMLAR GÖREVE...
 
SEÇENEK A: Mustafa Denizli, Aykut Kocaman, Fatih Terim vs gibi teknik direktörleri kalan 4 maç için görev çağırmak. Seçilen teknik direktör hem kulüp takımlarında görevlerine devam edecek hem de 4 maç için Milli Takım’da teknik direktörlük yapacak.
 
AYKUT KOCAMAN MI YOKSA OKAN BURUK MU?
 
SEÇENEK B: Yerli ve genç bir teknik direktör ile yeni bir anlaşma yapmak. Bunun için de Aykut Kocaman ismi ön plana çıkıyor. Kocaman’ın büyük takım tecrübesi ve genç kuşak antrenörü olması onu bir adım öne çıkarıyor. Konuşulan bir diğer isim de Okan Buruk. Şu an hiçbir takım çalıştırmayan ve Başakşehir ile şampiyonluk yaşayan Okan Buruk da adaylar arasında yer alıyor.
 
YABANCI OLURSA JOACHIM LÖW
 
3. SEÇENEK: Yabancı bir teknik direktör ile yola devam etmek. Alman Milli Takımı’nın başında Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, bir dönem Fenerbahçe’nin de teknik direktörlüğünü yapan Joachim Löw ilk sırada yer alıyor. Şenol Güneş ile yapılan pazarlıklar sonrası Futbol Federasyonu bu seçeneklerden biri ile yola devam edecek.

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Etiketler: şenol güneş tff
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