Milli takımımızın Letonya beraberliği sonrası işler değişti! İşte grupta son durum...

31 Mart 2021 Çarşamba - 9:45
2022 Dünya Kupası Avrupa
Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Letonya
ile karşı karşıya gelen Türkiye, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak tarihi bir fırsatı tepti.
Milli Takımımızın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman
, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz
atarken Letonya'nın sayılarını 35. dakikada Robert Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Okaunieks kaydetti.
Alınan bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Türkiye liderliğini sürdürürken, Letonya ise gruptaki ilk puanını almış oldu. İşte Hollanda
ve Norveç'in son galibiyetlerinin ardından G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.