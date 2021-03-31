Milli takımımızın Letonya beraberliği sonrası işler değişti! İşte grupta son durum...

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Türkiye sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. İlk iki haftada Hollanda ve Norveç'i mağlup eden milli takımımızın, İstanbul'da Letonya ile sürpriz bir şekilde berabere kalmasının ardından grupta işler değişti. İşte G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu...

31 Mart 2021 Çarşamba - 9:45
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2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu üçüncü hafta maçında Letonya ile karşı karşıya gelen Türkiye, Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede 3-1 öne geçmesine rağmen skor üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 3-3 beraberlikle ayrılarak tarihi bir fırsatı tepti.
 
Milli Takımımızın gollerini 2. dakikada Kenan Karaman, 33. dakikada Hakan Çalhanoğlu ve 52. dakikada penaltıdan Burak Yılmaz atarken Letonya'nın sayılarını 35. dakikada Robert Savalnieks, 57. dakikada Roberts Uldrisis ve 79. dakikada Davis Okaunieks kaydetti.
 
Alınan bu sonucun ardından puanını 7'ye yükselten Türkiye liderliğini sürdürürken, Letonya ise gruptaki ilk puanını almış oldu. İşte Hollanda ve Norveç'in son galibiyetlerinin ardından G Grubu'nda oluşan yeni puan durumu.
 

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Etiketler: Milli takımı Letonya grup
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