Milli Takımımızın maç programı açıklandı

29 Ağustos 2021 Pazar - 15:18
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, bugün saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan
Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim
Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını yarın Riva'da yapacak.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ
maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'de tesislerde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek.
Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul
Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya
'nın Malaga
kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.
Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.