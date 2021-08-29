Milli Takımımızın maç programı açıklandı

Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.