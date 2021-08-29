Milli Takımımızın maç programı açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde 1 Eylül Çarşamba günü İstanbul'da Karadağ, 4 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Cebelitarık ve 7 Eylül Salı günü Amsterdam'da Hollanda ile oynayacağı maçların programı belli oldu.

29 Ağustos 2021 Pazar - 15:18
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Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takıma davet edilen oyuncular, bugün saat 19.00'dan itibaren Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanmaya başlayacak. Ay-yıldızlılar, ilk antrenmanını yarın Riva'da yapacak.
 
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, Karadağ maçı öncesinde 31 Ağustos Salı günü saat 14.00'de tesislerde bir basın toplantısı düzenleyecek. A Milliler, bu karşılaşmanın son provasını da aynı tesiste saat 19.30'da gerçekleştirecek.
 
Milliler, Cebelitarık karşılaşması için 2 Eylül Perşembe günü saat 15.00'de İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla İspanya'nın Malaga kentine yolculuk edecek. Kafile daha sonra buradan karayolu ile konaklama yapacağı Cadiz'deki So/Sotogrande Oteli'ne geçecek.
 
Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu, 3 Eylül Cuma günü TSİ 20.30'da maçın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Cebelitarık maçı öncesindeki son çalışma ise, TSİ 21.00'de statta gerçekleştirilecek.

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Etiketler: milli takım hollanda cebeli tarık karadağ
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