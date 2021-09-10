Milli Takımın başına Okan Buruk geliyor

Hollanda karşısında alınan ağır yenilgiden sonra TFF yönetimi Şenol Güneş’le yolları ayırmıştı. A Milli Futbol Takımı'nın başına geçmesi için Okan Buruk’la anlaşmaya varıldığı ortaya çıktı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde geleceği tahmin ediliyor.

10 Eylül 2021 Cuma - 17:18 | Son Güncelleme : 10 09 2021 - 17:27
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Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yolları ayırdı ve yeni hocasını arıyor. Birçok hocanın adı geçti ancak Okan Buruk'la anlaşma sağlandı.
 
TFF, Norveç maçını düşünerek elini çabuk tutmak ve yeni hocasını hemen belirlemek için çabalıyor.
 
Okan Buruk'un kariyerinde Akhisarspor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğun var. Henüz hiç büyük takım çalıştırmayan 47 yaşındaki Buruk, sezon başında Süper Lig ekiplerinden gelen tüm teklifleri reddetmişti. 
 
Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar ve puan ortalamaları şöyle: 
 
2013-14 Elazığspor: 33 maç - 1.24 puan  
 
2014-15 Gaziantepspor: 42 maç - 1.29 puan 
 
2015-16 Sivasspor: 11 maç - 0.73 puan 
 
2016-17 Göztepe: 33 maç - 1.58 puan 
 
2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç - 1.51 puan 
 
2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç - 1.41 puan 
 
2019-21 Başakşehir: 76 maç - 1.62 puan 

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Etiketler: Milli Takım şenol güneş okan buruk
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