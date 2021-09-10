Milli Takımın başına Okan Buruk geliyor

10 Eylül 2021 Cuma - 17:18
| Son Güncelleme : 10 09 2021 - 17:27
Türkiye Futbol Federasyonu, Şenol Güneş'le yolları ayırdı ve yeni hocasını arıyor. Birçok hocanın adı geçti ancak Okan Buruk
'la anlaşma sağlandı.
TFF, Norveç maçını düşünerek elini çabuk tutmak ve yeni hocasını hemen belirlemek için çabalıyor.
Okan Buruk'un kariyerinde Akhisar
spor'la Türkiye Kupası şampiyonluğu ve Başakşehir
'le Süper Lig şampiyonluğun var. Henüz hiç büyük takım çalıştırmayan 47 yaşındaki Buruk, sezon başında Süper Lig ekiplerinden gelen tüm teklifleri reddetmişti.
Okan Buruk'un çalıştırdığı takımlar ve puan ortalamaları şöyle:
2016-17 Göztepe: 33 maç - 1.58 puan
2017-18 Akhisar Bld.: 53 maç - 1.51 puan
2018-19 Ç.Rizespor: 32 maç - 1.41 puan
2019-21 Başakşehir: 76 maç - 1.62 puan