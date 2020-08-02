Milli yıldız için müthiş teklif! 15 milyon euro...

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik hakkında Ada basınından gündeme bomba gibi düşen bir transfer haberi geldi. Everton'ın talip olduğu iddia edilen genç sağ bek için konuşulan bonservis bedelleri büyük heyecan yarattı.

02 Ağustos 2020 Pazar - 12:12
İLGİLİ HABERLER
Bursaspor'un efsanelerinden Mesut Şen hayatını kaybetti Süper Lig'de Hulk bombası! Quaresma'ya Marsilya talip oldu Galatasaray'dan 60 milyon TL'lik ödeme! Galatasaray, Maicon'un ayrılığını KAP'a bildirdi!

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de top koşturan milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in adı bir süredir Everton ile anılıyordu. Takımı ile 2023 yazına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşındaki sağ bekin Premier Lig ekibine olası bir transferiyle ilgili Ada basınından gelen son haberlerse büyük heyecan yarattı.
 
Turkish Football adlı internet sitesi, oyuncuya yakın kaynaklara dayandırarak aktardığı özel haberinde Lille'in Zeki için 20 milyon euro talep ettiğini, Everton'ın ise transferi 15 milyon euro karşılığında bitirmek istediğini yazdı. Haberde milli yıldıza İngiltere'den başka taliplerin de bulunduğu ancak Everton'ın transferi bitirmeye en yakın kulüp olduğu kaydedildi.
 
2018 yazında İstanbulspor'dan Lille'in yolunu tutan Çelik, geride kalan sezonda takımıyla 32 maçta forma giymiş ve üç asist kaydetmişti. Türk savunmacının güncel piyasa değeri ise 16 milyon euro olarak gösteriliyor. (Fanatik)
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler:
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı! Fenerbahçe'den Ferdi Kadıoğlu kararı!
Fatih Terim, Diagne için kararını verdi!Fatih Terim, Diagne için kararını verdi! Sürpriz yapmak için eve gitti ama...Sürpriz yapmak için eve gitti ama... Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu!Galatasaray'ın yeni kalecisi belli oldu!
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.