Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş'ten tarihi başarı!

Milli sporcu, Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışıkta altın madalya kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi.

AA 02 Kasım 2021 Salı - 19:12 | Son Güncelleme : 02 11 2021 - 19:16
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Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Avrupa Kısa Kulvar  Yüzme Şampiyonası'nda 400 metre bireysel karışık kategorisinde altın madalya  kazanarak Türkiye'ye büyüklerdeki ilk Avrupa şampiyonluğunu getirdi. 
 
Rusya'nın Kazan şehrinde düzenlenen şampiyonada 400 metre bireysel  karışık kategorisinde final yüzen Viktoria Zeynep Güneş, 4.30.45'lik derecesiyle  ilk sırada yer aldı. Milli yüzücü, bu başarısıyla Türkiye'ye yüzme branşında  büyükler kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandırdı.
 
Viktoria Zeynep, bu derecesiyle kendisine ait Türkiye rekorunu da geliştirdi.
 

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Etiketler: Viktoria Zeynep Güneş yüzmede tarihi başarı Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası
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