Millilerin galibiyet pozu alkış topladı

Hollanda'ya 4 gol atan millilerimizin galibiyet pozu alkış topladı.

24 Mart 2021 Çarşamba - 23:05
İLGİLİ HABERLER
Herkes bu paylaşımı konuşuyor! O dakikadan sonra... 'Türkler çok şanslıydı, o iki yıldızımız olsaydı...' 4-2'den sonra bomba açıklama! 'Ezik...' Gecenin kahramanı konuştu! '1-2 saat sonra...' Burak Yılmaz'ın attığı gol olay oldu! Ronaldo'yu geride bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
 
Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.
 
Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.
 
Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.
 
GALİBİYET POZU GELDİ
 
Milli futbolcular ve teknik heyet karşılaşmanın ardından galibiyet pozu verdi. İşte o kare...

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: türkiye hollanda
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
Türkiye - Hollanda maçından sonra Avrupa basını yıkıldı! 'Veteran Burak Yılmaz' Türkiye - Hollanda maçından sonra Avrupa basını yıkıldı! 'Veteran Burak Yılmaz'
2015'te 3 2021'de 4 attık! Türkiye Hollanda'yı ezdi geçti2015'te 3 2021'de 4 attık! Türkiye Hollanda'yı ezdi geçti Gerçek ortaya çıktı! İşte Ali Koç'un şimdiye kadar görüştüğü tek teknik adamGerçek ortaya çıktı! İşte Ali Koç'un şimdiye kadar görüştüğü tek teknik adam Süper Lig'de şampiyon da belli kümeye düşen takımlar da! İşte o tabloSüper Lig'de şampiyon da belli kümeye düşen takımlar da! İşte o tablo
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.