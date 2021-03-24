Millilerin galibiyet pozu alkış topladı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında Türkiye, Hollanda 'yı ağırladı. Mücadele Türkiye'nin 4-2'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

Hollanda ile oynadığı son 3 maçı kaybetmeyen A Milli Futbol Takımı, ikinci galibiyetini elde etti.

Bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılan ay-yıldızlı ekip, bu maçlarda rakibine 8 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Türkiye, rakibine karşı oynadığı toplam 13 maçta, 4. galibiyetine ulaştı. Bu maçlarda Hollanda'nın ise 5 galibiyeti bulunuyor.

GALİBİYET POZU GELDİ