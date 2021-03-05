Milwaukee Bucks son nefeste

NBA'de Doğu Konferansı'nın güçlü takımı Milwaukee Bucks, deplasmanda Memphis Grizzlies engelini maçın bitimine iki saniye kala aştı.

05 Mart 2021 Cuma - 11:27
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NBA'e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı sıralamasında üçüncü durumda yer alan Bucks, çekişmeli geçen mücadelede Memphis Grizzlies'e Jrue Holiday'in kritik basketiyle 112-111 üstünlük sağladı.
 
Bucks'ta, Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 11 ribaunt ve Khris Middleton 22 sayı, 20 ribaunt ile "double-double" yapan isimler oldu. Ayrıca Jrue Holiday ile Pat Connaughton 15'er sayıyla galibiyete katkıda bulundu.
 
Grizzlies'ta Ja Morant'ın 35 sayılık performansı takımının mağlubiyetini engelleyemezken, Dillon Brooks 23 sayı, Jonas Valanciunas 13 sayı, 12 ribaunt ile oynadı.
 
Sonuçlar
 
Boston Celtics-Toronto Raptors: 132-125
 
Washington Wizards-Los Angeles Clippers: 119-117
 
New York Knicks-Detroit Pistons: 114-104
 
Memphis Grizzlies-Milwaukee Bucks: 111-112
 
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 103-113
 
New Orleans Pelicans-Miami Heat: 93-103
 
San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunders: 102-107
 
Phoenix Suns-Golden State Warriors: 120-98
 
Portland Trail Blazers- Sacramento Kings: 123-119

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Etiketler: nba Milwaukee Bucks Memphis Grizzlies
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