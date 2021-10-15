Miralem Pjanic hakkında flaş transfer iddiası

15 Ekim 2021 Cuma - 8:56
Beşiktaş'ın transfer döneminin son gününde fırsat
transferi olarak kadrosuna kattığı dünya yıldızı Pjanic ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
Transferin son günlerinde siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Miralem Pjanic'in geçtiğimiz günlerdeki Juventus
ziyareti gündem olmuştu. İtalyan basınında çıkan haberlerde Pjanic'in eski takımına geri dönebileceği iddia edildimişti. Pjanic bir muhabirin "Juventus'a dönecek misiniz" sorusuna "Hayır yanıtını vermişti.
Bosna Hersekli futbolcu için bir iddia da İspanyol basınından geldi. Premier Lig
ekibinin Pjanic için devreye girdiği yazıldı. İngiliz basınında çıkan haberde Newcatle'ın listesinde Haaland, Mbappe, Icardi, Rudiger ve Pjanic gibi isimlerin olduğu iddia edildi.