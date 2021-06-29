Mirallas için yarışa girdiler! Beşiktaş ve Başakşehir

29 Haziran 2021 Salı - 15:21
Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak hem Süper Lig'de şampiyon olmak hem de Avrupa
'da başarılı olmak isteyen Galatasaray
'ın listesine son olarak, Gaziantep
FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep
adına 31 maçta 7 gol ve 6 asistle oynayan Mirallas'ı normalde takımın yeni hocası Erol Bulut
takımda tutmak istiyordu.
Geride bıraktığımız sezonda Antep'te yabancı çocukların da okuyabileceği bir okul olmadığı için kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, zaten getiremediği ailesinin de ısrarları sonrası kulübüne olumsuz yanıt verdi.
Avrupa'dan da teklifler alan ancak İstanbul
'da kariyerine devam etmeyi düşünen 33 yaşındaki futbolcunun peşinde ayrıca Başakşehir ve Beşiktaş
’ın olduğu öğrenildi.
Bu iki takımın da en az Cim Bom kadar, Belçikalı orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendikleri bilgisine ulaşıldı. Aslan'ın, Mirallas'ı ikna etmek adına menajeriyle pazarlıkları sürdürdüğü konuşuluyor. Antep'te çok iyi bir performans gösteren deneyimli oyuncuya teklifi kabul etmesi durumunda 2 senelik bir kontrat sunulması bekleniyor. (Fanatik)