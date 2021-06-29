Mirallas için yarışa girdiler! Beşiktaş ve Başakşehir

Gaziantep FK ile henüz anlaşmaya varamayan Mirallas için Beşiktaş ve Başakşehir devreye girdi.

29 Haziran 2021 Salı - 15:21
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Yeni sezonda eksiksiz bir kadro kurarak hem Süper Lig'de şampiyon olmak hem de Avrupa'da başarılı olmak isteyen Galatasaray'ın listesine son olarak, Gaziantep FK ile sözleşmesi sona eren Kevin Mirallas girdi. Antep adına 31 maçta 7 gol ve 6 asistle oynayan Mirallas'ı normalde takımın yeni hocası Erol Bulut takımda tutmak istiyordu.
 
Geride bıraktığımız sezonda Antep'te yabancı çocukların da okuyabileceği bir okul olmadığı için kalmaya sıcak bakmayan tecrübeli futbolcu, zaten getiremediği ailesinin de ısrarları sonrası kulübüne olumsuz yanıt verdi.
 
Beşiktaş ve Başakşehir de peşinde
 
Avrupa'dan da teklifler alan ancak İstanbul'da kariyerine devam etmeyi düşünen 33 yaşındaki futbolcunun peşinde ayrıca Başakşehir ve Beşiktaş’ın olduğu öğrenildi.
 
Bu iki takımın da en az Cim Bom kadar, Belçikalı orta saha oyuncusuyla yakından ilgilendikleri bilgisine ulaşıldı. Aslan'ın, Mirallas'ı ikna etmek adına menajeriyle pazarlıkları sürdürdüğü konuşuluyor. Antep'te çok iyi bir performans gösteren deneyimli oyuncuya teklifi kabul etmesi durumunda 2 senelik bir kontrat sunulması bekleniyor. (Fanatik)

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Etiketler: mirallas beşiktaş başakşehir
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