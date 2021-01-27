Mirin ve Vida'ya talip çıktı!

Beşiktaş'ta Isımat Mirin'e Kansas City, Vida'ya ise Parma talip oldu.

27 Ocak 2021 Çarşamba - 8:26
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Beşiktaş ile 2 sezonluk sözleşmesi kalan Vida için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Seria A ekiplerinden Parma'nın daha önce de talip olduğu Domagoj Vida'yla yeniden ilgilendiği iddia edildi.
 
Tuttomercato'nun haberine göre Hırvat oyuncuyla İtalyan ekibinin dışında Seria A'dan başka takımların da ilgilendiği belirtildi. Öte yandan 2019 yılında PSV Eindhoven'dan 350 bin euro bonservis ile Beşiktaş'a transfer olan İsimat Mirin'in, MLS ekibi Kansas City ile görüştüğü öğrenildi.

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Etiketler: vida mirin beşiktaş kansas city parma
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