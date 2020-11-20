Miroslav Stoch geri dönüyor!

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Miroslav Stoch Göztepe ile flört halinde.

20 Kasım 2020 Cuma - 11:20
İLGİLİ HABERLER
Erzurum'da kazanan yok! 1-1 Göztepe'den acı haber! 'Sevgilim...' İzmir'deki deprem sonrası Göztepe açıkladı! Ali Çağın Kaygusuz enkaz altında... Deprem nedeniyle maç ertelendi! Süper Lig ekibinde 3 korona vakası!

Süper Lig'e 5-1'lik Denizlispor galibiyetiyle başlamasına rağmen oynadığı son 6 maçta 5 beraberlik, 1 yenilgi alan Göztepe'de yönetim, ara transfer döneminde sol kanada takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı.
 
Sarı-kırmızılılar, bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen Slovak sol kanat oyuncusu Miroslav Stoch'a kanca attı. Son olarak Yunan ekibi PAOK'ta oynayan 31 yaşındaki futbolcunun bonservis engelinin bulunmadığı belirtildi.
 
Yönetimin, yıldız futbolcuyla görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi. Transferin bir-iki hafta içinde şekilleneceği açıklandı.
 
BURSA'DA DA OYNADI
 
Miroslav Stoch, PAOK'un yanı sıra FC Nitra, Chelsea, Twente, Fenerbahçe, Al-Ain, Bursaspor ve Slavia Prag da da oynadı. 60 kez Slovakya Milli Takım forması giyen tecrübeli futbolcu 6 kez de fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değerinin de 1.5 milyon Euro olduğu öğrenildi.
 

Önceki Haber Sonraki Haber
Etiketler: Miroslav Stoch göztepe
SPOR GÜNDEMİ
Tüm Fikstür
GALERİ
'Fatih hocaya sözümüz var' demişti! Yeni adresi Galatasaraylıları şok etti 'Fatih hocaya sözümüz var' demişti! Yeni adresi Galatasaraylıları şok etti
İngilizler müzmin sakatı Beşiktaş'a yazdı!İngilizler müzmin sakatı Beşiktaş'a yazdı! Luicano 'Yeni Neymar'ı' Fenerbahçe'ye getiriyorLuicano 'Yeni Neymar'ı' Fenerbahçe'ye getiriyor Geçen yıl Fatih Terim açıklamıştı! Yılın takası gerçekleşiyorGeçen yıl Fatih Terim açıklamıştı! Yılın takası gerçekleşiyor
Puan Durumu Canlı Skor Lig Fikstürü

© Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.