Misl.com'da Günün En Çok Oynanan Maçları

Misli.com’da günün iddaa programı içerisinde en çok oynanan bahisleri ve Misli.com yazarlarının bu maçlar için yaptığı yorumları sizler için derledik.

30 Ocak 2021 Cumartesi - 13:29
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Fenerbahçe - Rizespor: Maç Sonucu 1

İddaa programında günün en çok tercih edilen maçı Türkiye Süper Ligi karşılaşması olan Fenerbahçe - Rizespor mücadelesine bahis yapan Misli.com üyelerinin %54’ü karşılaşmada ev sahibi ekibin kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ali Naci Küçük’ün Tercihi

Geçtiğimiz yıldan bu yana Gaziantep FK’nın başında çok başarılı işlere imza atan Sumudica, yeni takımı ile ilk maçına çıkacak. Sumudica’nın Rizespor ile ilk maçına çıkıyor olması ekibi için ekstra bir motivasyon kaynağı oluşturacaktır. Rumen teknik adam bu tip maçlarda son derece iddialı, cesur futbol oynatıyor. Fenerbahçe elbette daha güçlü, daha formda, kadro derinliği, kalitesi ile bir adım önde… Ancak bu maç için açılan oranlar incelendiğinde Fenerbahçe galibiyeti yerine iki takımın da skora katkı verecek olması bana göre daha ideal bir seçim. Karşılıklı goller izleriz diyorum.  

Başakşehir – Hatayspor : Maç Sonucu 1

İddaa programının Türkiye Süper Ligi bülteninde günün öne çıkan ikinci maçı Başakşehir - Hatayspor mücadelesini kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %13’ü karşılaşmada Başakşehir’in kazanacağını düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Can Tongo’nun Tercihi

Başakşehir hafta içinde Süper Kupa finalinde Trabzon’a 2-1 mağlup oldu. Hatay son derece üretken bir ekip. Bu sezonun flaş ekibi olmayı başardılar. Tercihim Gol Var.

Alanyaspor - Sivasspor: Maç Sonucu 1

Günün öne çıkan son karşılaşması Türkiye Süper Ligi bülteninde yer alan Alanyaspor - Sivasspor karşılaşması oldu. Bu maçı kuponuna ekleyen Misli.com üyelerinin %25’i karşılaşmada ev sahibi ekibin galip geleceğini düşünüyor.

Misli.com Yorumcusu Ertan Süzgün’ün Tercihi

Zorlandığı Ankaragücü karşısında 4-3 kazanmayı başaran Alanyaspor’da Bakasetas’ın Trabzonspor’a transferi gündemde. Kart cezalısı Tzavellas da görev alamayacak. Kasımpaşa önünde 2-0 kaybeden Sivasspor, 5 maç sonra yenilgi yüzü gördü. Fajr kart cezası nedeniyle oynamayacak. İki takımdan da karşılıklı goller izleriz.
 

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