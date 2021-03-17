Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta maçları yarın yapılacak

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Beyaz Grup

14.00 Kahramanmaraşspor-Manisa (12 Şubat)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum (Diyarbakır)

14.00 Sancaktepe-Kocaelispor (15 Temmuz)

14.00 Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)

14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Kırmızı Grup

13.00 GMG Kastamonuspor-Turgutluspor (Gazi)

14.00 Vanspor-Pendikspor (Van Atatürk)

14.00 Tarsus İdman Yurdu-Bayburt Özel İdare (Tarsus İlçe)

14.00 Eyüpspor-Serik Belediyespor (Eyüp)