Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta maçları yarın yapılacak

Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

17 Mart 2021 Çarşamba - 10:16
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Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
 
Beyaz Grup
 
14.00 Kahramanmaraşspor-Manisa (12 Şubat)
 
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum (Diyarbakır)
 
14.00 Sancaktepe-Kocaelispor (15 Temmuz)
 
14.00 Ankara Demirspor-Afjet Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)
 
14.00 Ergene Velimeşespor-İnegölspor (Mustafa Kemal Atatürk)
 
14.00 Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)
 
14.00 Şanlıurfaspor-Zonguldak Kömürspor (Şanlıurfa GAP)
 
14.00 Hekimoğlu Trabzon-Gümüşhanespor (Ortahisar Yavuz Selim)
 
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
 
Kırmızı Grup
 
13.00 GMG Kastamonuspor-Turgutluspor (Gazi)
 
14.00 Karacabey Belediyespor-Bodrumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
 
14.00 Sakaryaspor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
 
14.00 Pazarspor-Mamak (Pazar İlçe)
 
14.00 Vanspor-Pendikspor (Van Atatürk)
 
14.00 Etimesgut Belediyespor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
 
14.00 Kırklarelispor-Tetiş Yapı Elazığspor (Kırklareli Atatürk)
 
14.00 Tarsus İdman Yurdu-Bayburt Özel İdare (Tarsus İlçe)
 
14.00 Eyüpspor-Serik Belediyespor (Eyüp)
 
14.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Kardemir Karabükspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

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