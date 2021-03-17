Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı gruplarda 29. hafta maçları yarın yapılacak

17 Mart 2021 Çarşamba - 10:16
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, tamamı yarın oynanacak 29. hafta müsabakalarının programı şöyle:
Beyaz Grup
14.00 Kahramanmaraşspor-Manisa (12 Şubat)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Çorum (Diyarbakır)
14.00 Sancaktepe-Kocaelispor (15 Temmuz)
14.00 Ankara
Demirspor-Afjet Afyonspor (TCDD Ankara Demirspor)
14.00 Ergene
Velimeşespor-İnegölspor (Mustafa Kemal Atatürk)
14.00 Uşakspor-Hacettepe (Uşak 1 Eylül)
14.00 Hekimoğlu Trabzon
-Gümüşhanespor (Ortahisar Yavuz Selim)
14.00 Anagold 24Erzincanspor-Sarıyer (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)
Kırmızı Grup
13.00 GMG Kastamonuspor-Turgutluspor (Gazi)
14.00 Karacabey
Belediyespor-Bodrumspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Sakarya
spor-Kırşehir Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)
14.00 Vanspor-Pendikspor (Van Atatürk)
14.00 Etimesgut
Belediyespor-Sivas Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Kırklarelispor-Tetiş Yapı Elazığspor
(Kırklareli Atatürk)
14.00 Tarsus
İdman Yurdu-Bayburt Özel İdare (Tarsus İlçe)
14.00 Eyüpspor-Serik Belediyespor (Eyüp)
14.00 Karatay
Termal 1922 Konyaspor
-Kardemir Karabükspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)