Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (1 Nisan)

01 Nisan 2021 Perşembe - 8:33
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON
– MANİSA FK
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPOR
TİF FAALİYETLER – AFJET AFYONSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – KOCAELİSPOR