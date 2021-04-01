Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (1 Nisan)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

01 Nisan 2021 Perşembe - 8:33
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON – MANİSA FK
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – AFJET AFYONSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – KOCAELİSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPE SPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
15:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ŞANLIURFASPOR SARIYER
15:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR PENDİKSPOR
 

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Etiketler: Misli Misli.com 2. Lig
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