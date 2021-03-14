Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Mart)

14 Mart 2021 Pazar - 10:11
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT
ÖZEL İDARE SPOR
– EYÜPSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – KARATAY
TERMAL 1922 KONYASPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR – PAZARSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS
BELEDİYE SPOR – KARACABEY
BELEDİYE SPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR
- KIRKLARELİSPOR