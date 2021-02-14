Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (14 Şubat)

14 Şubat 2021 Pazar - 11:16
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE
VELİ MEŞE SPOR
– GÜMÜŞHANESPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – HEKİMOĞLU TRABZON
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AFJET AFYONSPOR – ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – UŞAK SPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – SAKARYASPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN
SPOR FUTBOL KULÜBÜ - PAZARSPOR