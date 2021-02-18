Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (18 Şubat)

18 Şubat 2021 Perşembe - 8:58
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR - KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR
– AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPE SPOR
– AMED SPORTİF FAALİYETLER
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY
BELEDİYESPOR - KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYESPOR - EYÜPSPOR