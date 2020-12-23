Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor!

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:12
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İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
 
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİ MEŞE SPOR – KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – HACETTEPE SPOR 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU FK – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FUTBOL KULÜBÜ – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR – UŞAK SPOR
 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR TARSUS İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – KARACABEY BELEDİYE SPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR – EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARDEMİR KARABÜKSPOR – SAKARYASPOR
 

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Etiketler: Misli.com misli 2. Lig
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