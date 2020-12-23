Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (23 Aralık)

23 Aralık 2020 Çarşamba - 11:12
İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa
seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE
VELİ MEŞE SPOR
– KAHRAMANMARAŞSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ÇORUM FK – HACETTEPE
SPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU
FK – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FUTBOL KULÜBÜ – ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT
BELEDİYESPOR – VAN
SPOR FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – KARACABEY
BELEDİYE SPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS
BELEDİYESPOR – EYÜPSPOR