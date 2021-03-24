Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

24 Mart 2021 Çarşamba - 10:29
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KOCAELİSPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER
12:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR – KARACABEY BELEDİYE SPOR
12:30 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYE SPOR – BODRUMSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR – KIRKLARELİSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – TARSUS İDMAN YURDU
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR VAN SPOR FK
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR PAZARSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – GMG KASTAMONUSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / MAMAK FK – SAKARYASPOR
 
 

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Etiketler: Misli.com misli 2. Lig
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