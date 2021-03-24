Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Mart)

24 Mart 2021 Çarşamba - 10:29
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
14:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK – ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
12:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR – KARACABEY
BELEDİYE SPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT
ÖZEL İDARE SPOR – KIRKLARELİSPOR
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – TARSUS
İDMAN YURDU
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
– VAN
SPOR FK
14:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT
BELEDİYESPOR – GMG KASTAMONUSPOR