Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Şubat)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:13
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
 
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
 
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – KOCAELİSPOR
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – ZONGULDAK KÖMÜR A.Ş
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİ MEŞESPOR – MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / NİĞDE ANADOLU FK – ÇORUM FK
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR - SARIYER
 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ANAGOLD ERZİNCANSPOR – UŞAK SPOR


 

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Etiketler: misli
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