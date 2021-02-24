Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (24 Şubat)

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:13
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPOR
TİF FAALİYETLER – ZONGULDAK
KÖMÜR A.Ş
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE
VELİ MEŞESPOR – MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ANAGOLD ERZİNCANSPOR – UŞAK SPOR