Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (26 ARALIK)

26 Aralık 2020 Cumartesi - 9:35
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – ANKARA
DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPOR
TİF FAALİYETLER – SANCAKTEPE FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR – ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR – AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCASPOR – ERGENE
VELİMEŞESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS
İDMAN YURDU - EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR
– SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN
SPOR – GMG KASTAMONUSPOR