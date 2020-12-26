Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (26 ARALIK)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

26 Aralık 2020 Cumartesi - 9:35
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
 
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – ANKARA DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HACETTEPESPOR - KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER – SANCAKTEPE FK 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR – ÇORUM FK 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAKSPOR – AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCASPOR – ERGENE VELİMEŞESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR - TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - EYÜPSPOR 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR – SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR – GMG KASTAMONUSPOR
13:00 /2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
 

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Etiketler: Misli.com misli 2. Lig
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