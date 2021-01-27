Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (27 Ocak)

27 Ocak 2021 Çarşamba - 10:24
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS
BELEDİYE SPOR
– KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR – TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN
SPOR – TARSUS
İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR
– EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PENDİKSPOR
– SERİK BELEDİYESPOR