Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Aralık)

03 Aralık 2020 Perşembe - 10:33
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER - İNEGÖLSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON
- ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA
DEMİRSPOR – ERGENE
VELİMEŞE SPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN
SPOR FUTBOL KULÜBÜ
- SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - ETİMESGUT
BELEDİYESPOR