Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Aralık)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

03 Aralık 2020 Perşembe - 10:33
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
 
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / UŞAK SPOR A.Ş. - SARIYER 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / AMED SPORTİF FAALİYETLER - İNEGÖLSPOR 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON - ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANKARA DEMİRSPOR – ERGENE VELİMEŞE SPOR
 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - TURGUTLUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDIYE SPOR A.Ş. - PENDİKSPOR 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ - SERİK BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR - GMG KASTAMONUSPOR
 

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Etiketler: Misli.com 2. Lig misli
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