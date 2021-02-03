Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (3 Şubat)

03 Şubat 2021 Çarşamba - 11:18
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi karşılaşmalarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR - GÜMÜŞHANESPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR - HACETTEPESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – ELAZIĞSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – VAN SPOR KULÜBÜ
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR – KARACABEY BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / EYÜPSPOR - SAKARYASPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TARSUS İDMAN YURDU - PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR – MAMAK FK
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BAYBURT ÖZEL İLDARE SPOR – SİVAS BELEDİYESPOR