Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (6 Ocak)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:28
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!

Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu 19. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
 
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / HEKİMOĞLU TRABZON - ANKARA DEMİRSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – SANCAKTEPE FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER – ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK KÖMÜRSPOR – AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / BODRUMSPOR TURGUTLUSPOR 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – TARSUS İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VANSPOR FK – EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KARACABEY BELEDİYESPOR – ETİMESGUT BELEDİYESPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR – GMG KASTAMONUSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / PAZARSPOR KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
 
 

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Etiketler: Misli.com misli 2. Lig
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