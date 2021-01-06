Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (6 Ocak)

06 Ocak 2021 Çarşamba - 10:28
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta sonu 19. hafta maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR – SANCAKTEPE FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / GÜMÜŞHANESPOR - KOCAELİSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER
– ÇORUM FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR – AFJET AFYONSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / KAHRAMANMARAŞSPOR – AMED SPORTİF FAALİYETLER
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / KIRKLARELİSPOR – TARSUS
İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / VANSPOR FK – EYÜPSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SAKARYASPOR
– GMG KASTAMONUSPOR