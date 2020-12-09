Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

İsim sponsoru olduğu 2. Lig'deki maçları canlı yayınlarla sizlere sunan Misli.com, canlı iddaa seçenekleriyle de bahis heyecanınıza heyecan katmaya devam ediyor! İşte günün maçları...

09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:21
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Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
 
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa oynayabileceğiniz maçlar...
 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK – UŞAKSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / SARIYER HACETTEPE 
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE VELİMEŞESPOR – SANCAKTEPE FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
 
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / ETİMESGUT BELEDİYESPOR – TARSUS İDMAN YURDU
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – PAZARSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / TURGUTLUSPOR – KIRKLARELİSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SİVAS BELEDİYESPOR – KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
 

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Etiketler: Misli.com misli 2. Lig
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