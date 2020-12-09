Misli.com 2. Lig Canlı Yayınları ve Canlı İddaa (9 Aralık)

09 Aralık 2020 Çarşamba - 12:21
Misli.com 2. Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor!
Beyaz Grup'ta Manisa
FK ve Kırmızı Grup'ta Eyüpspor'un lider olduğu Misli.com 2. Lig'de heyecan, hafta içi maçlarıyla kaldığı yerden devam edecek.
İşte Misli.com mobil aplikasyonlarından canlı yayınlanacak ve canlı iddaa
oynayabileceğiniz maçlar...
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / MANİSA FK – UŞAKSPOR
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / ERGENE
VELİMEŞESPOR – SANCAKTEPE FK
13:00 / 2. Lig Beyaz Grup / İNEGÖLSPOR – ZONGULDAK
KÖMÜRSPOR
13:00 / 2. Lig Kırmızı Grup / SERİK BELEDİYESPOR – PAZARSPOR