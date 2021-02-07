Misli.com 2. Lig'de 22. hafta tamamlandı

07 Şubat 2021 Pazar - 15:50
Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
- Beyaz Grup
Çorum-Kocaelispor: 0-1
Manisa-Afjet Afyonspor: 1-1
Sarıyer-İnegölspor: 1-1
Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
Hacettepe-Ankara Demirspor: 0-1
Uşakspor-Sancaktepe: 1-0
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
Hekimoğlu Trabzon
-Kahramanmaraşspor: 1-1
- Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor: 4-1
Pendikspor-Turgutluspor: 3-0
Mamak-Etimesgut Belediyespor: 1-5
Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0
Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor
: 5-2
Karacabey Belediyespor-Eyüpspor: 0-2
Sakaryaspor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
Pazarspor-Kırklarelispor: 0-2
Sivas Belediyespor-Vanspor: 1-2