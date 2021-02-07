Misli.com 2. Lig'de 22. hafta tamamlandı

Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta maçları oynandı.

07 Şubat 2021 Pazar - 15:50
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Futbolda Misli.com 2. Lig'de Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 22. hafta yapılan maçlarla tamamlandı.
 
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
 
- Beyaz Grup
 
Çorum-Kocaelispor: 0-1
 
Manisa-Afjet Afyonspor: 1-1
 
Sarıyer-İnegölspor: 1-1
 
Gümüşhanespor-Niğde Anadolu: 1-0
 
Zonguldak Kömürspor-Ergene Velimeşespor: 1-1
 
Hacettepe-Ankara Demirspor: 0-1
 
Uşakspor-Sancaktepe: 1-0
 
Şanlıurfaspor-Amed Sportif Faaliyetler: 2-1
 
Hekimoğlu Trabzon-Kahramanmaraşspor: 1-1
 
- Kırmızı Grup
 
Bayburt Özel İdare-Serik Belediyespor: 4-1
 
Tetiş Yapı Elazığspor-Kardemir Karabükspor: 0-2
 
Pendikspor-Turgutluspor: 3-0
 
Mamak-Etimesgut Belediyespor: 1-5
 
Kırşehir Belediyespor-GMG Kastamonuspor: 2-0
 
Bodrumspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 5-2
 
Karacabey Belediyespor-Eyüpspor: 0-2
 
Sakaryaspor-Tarsus İdman Yurdu: 3-1
 
Pazarspor-Kırklarelispor: 0-2
 
Sivas Belediyespor-Vanspor: 1-2

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Etiketler: misli 2.lig
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