Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını hem CANLI İZLE hem de CANLI İDDAA oyna!

25 Eylül 2020 Cuma - 10:45
2. Lig ve 3. Lig'de futbol heyecanı başladı, isim sponsoru Misli.com bu heyecanı cebimize taşıdı!
Tam 106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren Misli.com, her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacağını açıklamıştı.
Tam 12 maç, 24 kulüp kıyasıya rekabet içinde yeşil sahada kozlarını paylaşırken; bizler de mobil uygulamalardan mücadeleleri CANLI olarak izledik ve CANLI İDDAA
keyfini doyasıya yaşadık...
Bu keyif, ara vermeden bu cumartesi de aynen devam edecek!
Yine 12 maç, bir kez daha 24 kulüp CANLI YAYINLA cebinize gelirken sizler de bu maçlara CANLI İDDAA oynayabileceksiniz.
İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE CANLI İDDAA OYNANABİLECEK MAÇLAR!
2. Lig / 26 Eylül
15:00 / GÜMÜŞHANESPOR - İNEGÖLSPOR
15:00 / VAN SPOR
FUTBOL KULÜBÜ - KIRKLARELİSPOR
15:30 / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT
BELEDİYESPOR
16:00 / UŞAK SPOR A.Ş.
- ANKARA
DEMİRSPOR
16:00 / BODRUM
BELEDİYESİ - KASTAMONUSPOR
3. Lig / 26 Eylül
19:00 / İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - ERBAASPOR