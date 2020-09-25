Misli.com 2. Lig ve 3. Lig maçlarını hem CANLI İZLE hem de CANLI İDDAA oyna!

2. Lig ve 3. Lig'de futbol heyecanı başladı, isim sponsoru Misli.com bu heyecanı cebimize taşıdı!

Tam 106 kulübün mücadele edeceği bu liglere en büyük desteği veren Misli.com, her hafta fiziksel olarak yayın yapılmasına uygun olan belli sayıda mücadeleyi CANLI olarak yayınlayacağını açıklamıştı.

Tam 12 maç, 24 kulüp kıyasıya rekabet içinde yeşil sahada kozlarını paylaşırken; bizler de mobil uygulamalardan mücadeleleri CANLI olarak izledik ve CANLI İDDAA keyfini doyasıya yaşadık...

Bu keyif, ara vermeden bu cumartesi de aynen devam edecek!

Yine 12 maç, bir kez daha 24 kulüp CANLI YAYINLA cebinize gelirken sizler de bu maçlara CANLI İDDAA oynayabileceksiniz.

İŞTE HEM CANLI YAYINLANIP HEM DE CANLI İDDAA OYNANABİLECEK MAÇLAR!

2. Lig / 26 Eylül

15:00 / GÜMÜŞHANESPOR - İNEGÖLSPOR

15:30 / KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR - ETİMESGUT BELEDİYESPOR

- 16:00 / UŞAK SPOR A.Ş. ANKARA DEMİRSPOR

- AFJET AFYONSPOR 16:00 / SARIYER - AFJET AFYONSPOR

3. Lig / 26 Eylül

15:00 / ADIYAMAN 1954 SPOR- KESTEL SPOR

19:00 / İÇEL İDMANYURDU SPOR KULÜBÜ - ERBAASPOR